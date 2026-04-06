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Bayern Munich : Harry Kane a participé à l’entraînement avant d’affronter le Real Madrid

Par Tom Courel
1 min.
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Bonne nouvelle pour les supporters du Bayern Munich ! Si toutes les conditions sont réunies, Harry Kane sera bien disponible pour le quart de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid mardi soir (21h00). Après avoir participé à l’entraînement de veille de match, l’attaquant de 32 ans semble prêt à tenir sa place et pourrait revenir jouer un rôle déterminant à la pointe de l’attaque munichoise.

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Pour rappel, l’Anglais traînait une légère blessure à la cheville, survenue lors du rassemblement printanier avec la sélection anglaise. Avec ce renfort majeur, le coach du Bayern - Vincent Kompany - pourrait retrouver le sourire. Auteur de 47 buts et 5 passes décisives en 39 matchs cette saison, son renard des surfaces devra tout de même être vigilant sur la pelouse madrilène.

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