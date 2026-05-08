Real Madrid : Kylian Mbappé se prend une énorme soufflante

Kylian Mbappé pensait avoir la paix. Du moins, un tout petit peu. Depuis mercredi, tous les projecteurs sont braqués sur Federico Valverde et Aurélien Tchouameni qui se sont crêpé le chignon en deux actes. Mais le Français n’a pas de répit. Les médias espagnols continuent de mener un pressing de tous les instants sur le capitaine de l’équipe de France et l’attaquant vedette de la Casa Blanca. Outre l’évolution de sa blessure et sa présence ou non lors du Clasico de dimanche, il a été une nouvelle fois question de son attitude. Quelques jours après son escapade en Italie avec Ester Exposito, KM10 crispe à nouveau à Madrid.

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Hier, au moment de quitter le centre d’entraînement de Valdebebas à bord de sa voiture, il est apparu mort de rire face aux médias, pour une raison inexpliquée. Peu avant, on a appris que ses coéquipiers s’étaient de nouveau affrontés dans le vestiaire. Si certains médias ont supposé qu’il n’était pas présent au moment de l’altercation, plusieurs publications ont confirmé qu’il était bien là. Ses éclats de rire dans un tel moment de tension n’ont pas été compris. Ce vendredi, la presse ibérique ne le loupe pas, encore une fois. Sur Onda Cero, on a pu entendre : « Mbappé ne peut pas sortir avec la vitre baissée pour qu’on le voie éclater de rire à gorge déployée.» Idem sur la Cadena COPE.

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Le rire de trop

«Le geste de Mbappé qui a indigné les supporters du Real Madrid. Il a quitté l’entraînement en riant. L’attaquant du Real Madrid se retrouve une fois de plus au cœur d’une polémique après une semaine durant laquelle, blessé, il s’est rendu en Italie (…) Le coup de grâce pour les supporters madrilènes a sans doute été l’image laissée par Mbappé après l’entraînement de jeudi. Les caméras d’El Chiringuito ont immortalisé l’attaquant français quittant Valdebebas en riant, peu après que la dernière altercation entre Tchouameni et Valverde ait été rendue publique. Ces rires contrastent fortement avec la situation au sein du Real Madrid et placent une fois de plus un Kylian Mbappé blessé au cœur de la polémique.» AS est aussi sidéré.

«Le Real Madrid ne fait plus la une des journaux pour ses grandes victoires ou les buts spectaculaires de ses prétendues superstars, idolâtrées et protégées par des salaires astronomiques qui devraient être immédiatement suspendus. Soit les membres du Fight Club présentent leurs excuses aux supporters aujourd’hui, soit ils ne devraient pas jouer le Clásico. Et Kylian, de quoi ris-tu ?», demande Tomas Roncero. «Le rire de Mbappé a mis en colère les supporters du Real Madrid…,» ajoute de son côté El Chiringuito. Présent en plateau, le journaliste José Alvarez, qui est pro-Barça, a achevé le Français. «Mbappé a détruit le Real Madrid», a lâché le journaliste. Ce n’est pas aujourd’hui que l’Espagne va lâcher la grappe à Mbappé, qui est encore arrivé mort de rire à l’entraînement au volant de sa voiture ce vendredi.