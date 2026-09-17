OM : Medhi Benatia a des doutes sur le système de jeu

Ce soir, l’Olympique de Marseille a vécu une nouvelle soirée compliquée. Après avoir enchaîné trois défaites de rang en Ligue 1, l’équipe entraînée par Bruno Genesio s’est inclinée pour la quatrième fois consécutive à l’occasion de son match de Ligue Europa face à Besiktas (1-4). Balayés à Istanbul, les Phocéens ont plongé physiquement après avoir tenu la dragée haute aux Turcs pendant près d’une heure. Et pour Medhi Benatia, le système avec seulement deux milieux récupérateurs est peut-être à revoir.

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« Je pense qu’il va falloir se poser des questions sur le système à un moment donné. J’ai entendu pas mal de choses. Sur les transitions, on va ramener le débat. Peut-être qu’à trois (milieux) ils seraient plus couverts défensivement parce que tu projettes beaucoup de joueurs offensifs. On a vu en première période, il y avait des attaques à quatre, cinq Marseillais. Par contre, quand tu arrives à l’heure de jeu, c’est plus difficile », a-t-il déclaré sur Canal+.