AS Monaco : Paul Mitchell annonce son départ, sans regrets

La tendance s’est donc confirmée. En février dernier, Paul Mitchell était annoncé sur le départ. Directeur sportif de l’AS Monaco depuis 2020, l’ancien pensionnaire de la galaxie Red Bull est sous contrat jusqu’en 2024, mais ses proches avaient clairement annoncé son envie de quitter l’AS Monaco. Interrogé ce jeudi dans les colonnes de L’Équipe, l’Anglais a officiellement confirmé son prochain départ du Rocher.

Mitchell prendra le temps pour trouver son remplaçant

« On a parlé de différentes choses avec le propriétaire pour prolonger mon contrat, mais je suis arrivé à la conclusion que j’avais fait tout ce pour quoi j’étais venu il y a trois ans. La reconstruction est achevée. Mon histoire va s’écrire ailleurs, mais je dois aussi nous donner du temps pour trouver le bon successeur, afin que le club continue de travailler avec la même philosophie. »

En charge de trouver son propre successeur, Mitchell avoue ne pas avoir fixé de deadline à l’ASM. En clair, cela peut prendre quelques semaines ou quelques mois. Le Britannique a ainsi confié qu’il prendra tout le temps qu’il faudra pour dénicher son remplaçant. Les choses sont claires : Mitchell est bien décidé à plier bagage comme un gentleman. Pour ce qui est de sa succession, le travail suit son cours. Mais pour le reste ?

Pas de mea culpa en vue

Comment l’ASM peut-elle gérer le prochain mercato d’été avec un directeur sportif présent, mais sur le départ ? Pour Mitchell, la question ne se pose pas. Si les joueurs décident de venir jouer en Principauté, ce n’est pas pour ses beaux yeux. « Je ne crois pas que les joueurs signent à Monaco pour Paul Mitchell. Le club a une histoire et une stratégie. C’est pour cette dernière que les joueurs veulent le rejoindre. Ils ne viennent pas non plus pour les coaches », a-t-il indiqué, avant d’ajouter que Philippe Clement, qu’il a choisi, n’allait pas non plus se retrouver en position de faiblesse.

Enfin, au moment d’évoquer son bilan, Mitchell n’a pas franchement fait de mea culpa. Depuis son arrivée en 2020, Monaco n’a jamais réussi à se qualifier en Ligue des Champions et a enchaîné les déceptions en Ligue Europa, dont la dernière face au Bayer Leverkusen. Mais pour l’Anglais, l’ASM a été «malchanceuse» face aux Allemands et victime de « la loterie » aux tirs au but. Et pour ce qui est de l’échec en Ligue des Champions, l’Anglais a encore trouvé la parade. « Là aussi, on doit avoir une approche équilibrée, ce n’est pas comme mes prédécesseurs qui recevaient quasiment des chèques en blanc du propriétaire. » En attendant de voir comment sa succession sera gérée, Monaco reste encore et toujours bien placé pour jouer la prochaine édition de la coupe aux grandes oreilles.