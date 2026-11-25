À trois journées de la fin de cette première phase de Ligue des Champions, les premières tendances se dessinent. Certains se rapprochent à vive allure du top 8, comme le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, quand d’autres jouent leur survie ou sont déjà proches de tirer un trait sur la qualification, à l’image de Lens. Lille faisait aussi partie de cette catégorie avant son match de ce soir face au Bayern Munich (les Dogues comptaient un seul point), mais son succès 2-1, longtemps hors de portée, a profondément modifié ses perspectives. Les Lillois avaient montré de bonnes séquences en début de rencontre, avant de se heurter à la froideur des grandes équipes : même sans 9 joueurs dont Olise et Kane, le Bayern Munich trouvait la solution sur corner grâce à Dayot Upamecano (15e, 0-1), dont le passé valenciennois donnait une petite saveur supplémentaire à ce but, le premier d’un joueur français face à Lille en Ligue des Champions.

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Ce coup de froid tétanisait les Lillois, comme anesthésiés et paralysés par l’enjeu du match. Une attitude surprenante pour une équipe qui avait visiblement oublié l’urgence de la situation, avec un seul point au compteur avant le coup d’envoi de cette rencontre. Mais Davide Ancelotti n’avait probablement pas manqué de le relever à la pause, et les intentions de ses joueurs au retour des vestiaires venaient rapidement le confirmer. Ueda croyait égaliser après une passe mal ajustée d’Upamecano vers son gardien, sauf que le Japonais était sanctionné d’une faute sur Kimmich (46e). La patience est une vertu, et il en faisait preuve en marquant sur la suivante. Trouvé après un très bon travail de Ngoy, il ajustait Urbig d’un plat du pied sublime au second poteau, façon Thierry Henry (62e, 1-1). Ce temps fort des Dogues allait même accoucher d’un second but à se tordre de rire. En une passe de Benjamin André, Ethan Mbappé se retrouvait face au portier bavarois. Sa frappe heurtait le poteau mais Pavlovic catapultait le ballon dans son propre but (65e, 2-1). Grâce à ce premier succès de la saison en C1, le LOSC peut encore rêver d’une qualification pour les barrages.

Fonseca et le Sporting auraient pu tuer le match en première période

Plus au sud du continent, un ancien Lillois aura, lui, peut-être un peu moins de raisons de sourire ce soir : Paulo Fonseca. Pour son premier match de Ligue des Champions à la tête du Sporting, l’ancien entraîneur du LOSC et de l’OL a partagé les points avec Manchester United (2-2), non sans nourrir quelques regrets. Voir son équipe mener de deux, voire de trois buts à la pause, n’aurait rien eu d’un hold-up. Après une erreur de Lisandro Martinez, Luis Suarez manquait son premier penalty, repoussé par Lammens (30e). Il transformait le deuxième, trois minutes plus tard, après une sortie totalement ratée du gardien belge (33e, 1-0). Les hommes de Fonseca avaient les meilleures situations, quand ceux de Pochettino étaient incapables d’apporter des réponses aux problématiques posées par leurs adversaires. Il fallait attendre la mi-temps pour voir les Red Devils montrer un soupçon d’orgueil, enfin. Bruno Fernandes égalisait face à son ancien club sur penalty après une faute de Quaresma (1-1, 47e), puis profitait d’un rebond digne d’une pelouse de district pour piéger Kaique Pereira (50e, 1-2).

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Les Anglais s’en tiraient à bon compte, mais Luis Suarez s’offrait un doublé en fin de rencontre (80e, 2-2). Les gouttes de sueur froide ont probablement parcouru le dos de Paulo Fonseca quelques secondes plus tard, mais les Mancuniens voyaient le but du 3-2 logiquement refusé pour une faute sur Kaique Pereira, le portier du Sporting. Tielemans finissait le match au vestiaire. Le Sporting est 9e, à hauteur de Manchester City (8e) et du Borussia Dortmund (10e). MU est 19e et encore loin d’avoir validé son billet pour les barrages. On ne peut pas en dire autant de Liverpool qui n’a fait qu’une bouchée du Club Bruges ce soir et sécurise un peu plus sa place dans le top 8 (0-3). Alexander Isak sanctionnait les errements adverses au bout de treize minutes, avant de s’offrir un doublé (82e). Florian Wirtz participait également à la fête. Les Reds sont 5es de la phase de ligue. En parallèle, l’Inter Milan s’est imposé 2-0 face à Stuttgart grâce à Sucic (57e) et Lautaro Martinez (74e). Fenerbahçe a pris le meilleur sur le Shakhtar Donetsk à Stamford Bridge grâce à Muriqi, buteur après un travail de Mason Greenwood (56e, 0-1), tandis que l’Atlético de Madrid a battu le club norvégien de Viking (2-0). Le Paris Saint-Germain a été tenu en échec pour la première fois de la saison en Ligue des Champions par l’AS Rome.

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Tous les résultats de la soirée :