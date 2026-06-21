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CdM 2026, Iran : la FIFA interdit les manifestants iraniens anti-mollahs

Par Valentin Feuillette
1 min.
Protestation Iran en Australie @Maxppp
Belgique 0-0 Iran
winamax
1 1.41 N 4.80 2 7.00 bonus 100€

Lors du match Iran–Belgique au SoFi Stadium, des témoignages et images relayés dans la presse font état d’un dispositif de sécurité renforcé, avec des contrôles stricts à l’entrée visant notamment à filtrer certains symboles politiques, dont le drapeau pré-révolutionnaire « lion et soleil », déjà au centre de polémiques depuis le début du tournoi, même lors du match face à la Nouvelle-Zélande. FIFA maintient en effet une politique officielle interdisant les signes politiques en tribunes, mais son application semble varier selon les stades et les secteurs.

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Parallèlement, plusieurs médias rapportent que des tensions persistent autour de la gestion des symboles iraniens dans les tribunes, avec une forte sensibilité des autorités sportives aux comportements liés à l’hymne national et aux manifestations d’opposition. Des messages de «respect», selon les règles de la FIFA, ont été affichés dans certains stades pour encadrer l’attitude des supporters, sur fond de forte polarisation politique autour de la sélection iranienne et de sa présence dans la compétition.

Pub. le - MAJ le
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