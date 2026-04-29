PSG : Vitinha prévient ses coéquipiers avant Munich

Présent en zone mixte après la victoire du PSG face au Bayern Munich (5-4), Vitinha s’est félicité du spectacle proposé aux habitués du Parc des Princes. Satisfait du résultat final, malgré quelques petits regrets au regard du scénario de cette rencontre (le PSG menait 5 buts à 2 à trente minutes du terme), le Portugais a profité de l’occasion pour envoyer un message clair à ses coéquipiers.

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«On est heureux, on a gagné. Contre le Bayern, c’est toujours difficile. On a vu un grand match de foot, le meilleur auquel j’ai participé dans ma vie. Ce sont deux très bonnes équipes à une étape de la compétition très importante. On est content d’avoir gagné mais on l’a vu ce soir (mardi), ça ne signifie absolument rien (dans l’optique de la qualification). On ira là-bas avec la même intensité, pour gagner comme on l’a fait à Chelsea et Liverpool. Ca nous donne des certitudes, on a gagné quand même. Mais comme je l’ai dit, rien n’est fait». Voilà qui est dit !