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Ligue 3

L3 : Caen arrache la victoire, Thionville et Rouen enchaînent

Par Josué Cassé
1 min.
Gaël Clichy à Caen @Maxppp

La 3e journée de Ligue 3 avait lieu ce jeudi soir et la logique en tête du classement s’est confirmée. Opposé à Bourg-en-Bresse, Thionville Lusitanos a signé une troisième victoire de rang (2-0) et conforte son fauteuil de leader. Derrière, Rouen, tombeur de QRM (3-0), pointe à la 2e place, à égalité de points avec La Roche-sur-Yon, accrochée par Cannes (0-0).

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Parmi les autres résultats, à noter la victoire de Caen sur le fil face à Aubagne, lanterne rouge du championnat. Un succès obtenu dans le temps additionnel grâce à l’homme fort de ce début de saison, Fahd El Khoumisti, déjà auteur de 5 réalisations depuis la reprise.

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