Coupe du Monde 2026 : Donald Trump donne son pronostic pour la finale

À quelques heures de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, Donald Trump a livré son pronostic en faveur de l’Albiceleste, emmenée par Lionel Messi. Le président des États-Unis, qui assistera à la rencontre au MetLife Stadium, estime que le génie argentin peut encore faire la différence malgré ses 39 ans, alors que les champions du monde en titre tenteront de conserver leur couronne face à la Roja, championne d’Europe.

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Interrogé sur l’issue de cette affiche, Donald Trump n’a pas caché son admiration pour Lionel Messi : « Il est difficile de parier contre Messi. J’ai vu ce pase, on pourrait peut-être l’appeler le passe décisif. Il était absolument parfait. S’il y avait un endroit parfait pour que le ballon arrive, Messi l’a placé exactement là». Une déclaration qui fait référence à la passe décisive magistrale délivrée par le capitaine argentin lors de la demi-finale face à l’Angleterre, et qui confirme que, pour le président américain, la légende de l’Inter Miami reste l’homme à battre pour la Roja.