Menu Rechercher
Commenter 13
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Donald Trump donne son pronostic pour la finale

Par Valentin Feuillette
1 min.
Donald Trump @Maxppp
Espagne Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.65 bonus 100€

À quelques heures de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, Donald Trump a livré son pronostic en faveur de l’Albiceleste, emmenée par Lionel Messi. Le président des États-Unis, qui assistera à la rencontre au MetLife Stadium, estime que le génie argentin peut encore faire la différence malgré ses 39 ans, alors que les champions du monde en titre tenteront de conserver leur couronne face à la Roja, championne d’Europe.

La suite après cette publicité

Interrogé sur l’issue de cette affiche, Donald Trump n’a pas caché son admiration pour Lionel Messi : « Il est difficile de parier contre Messi. J’ai vu ce pase, on pourrait peut-être l’appeler le passe décisif. Il était absolument parfait. S’il y avait un endroit parfait pour que le ballon arrive, Messi l’a placé exactement là». Une déclaration qui fait référence à la passe décisive magistrale délivrée par le capitaine argentin lors de la demi-finale face à l’Angleterre, et qui confirme que, pour le président américain, la légende de l’Inter Miami reste l’homme à battre pour la Roja.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Espagne
Argentine
Lionel Messi

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
Argentine Flag Argentine
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier