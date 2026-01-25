ASSE : Eirik Horneland maintenu par défaut !

Malgré un bilan décevant et un vestiaire tendu, Eirik Horneland reste sur le banc de Saint-Étienne selon les informations de L’Equipe. Battus samedi à Reims (0-1) alors qu’ils évoluaient à onze contre dix, les Verts ont manqué une occasion de revenir à quatre points du leader troyen. L’équipe, pourtant surnommée « le Paris-SG de la L2 » en raison de ses investissements colossaux cet été, peine à progresser et reste bloquée à la quatrième place. Les dirigeants stéphanois ont exploré le marché des entraîneurs, notamment en MLS, mais aucune signature n’a pu être concrétisée durant la trêve hivernale.

Un accord semblait pourtant proche avec un technicien non dévoilé, tandis que le nom de Luis Castro, fraîchement renvoyé de Nantes, a également circulé avant son choix de rejoindre Levante. Sous contrat jusqu’en 2027, Horneland bénéficie donc d’un sursis, mais la pression s’accentue sur lui alors que Joao Sacramento, ancien adjoint de Christophe Galtier, a été proposé à Ivan Gazidis. L’ASSE doit rapidement clarifier son projet sportif pour éviter que l’échec en Ligue 2 ne se prolonge.