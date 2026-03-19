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La sortie forte du porte-parole de la Fédération sénégalaise

Par Max Franco Sanchez
1 min.
sen @Maxppp

L’affaire du titre retiré au Sénégal continue logiquement de faire parler. En Afrique, mais aussi à l’international, avec des prises de position qui divergent. Au Sénégal, forcément, cette décision de la CAF de sacrer le Maroc est conspuée, et un dirigeant de la Fédération a pris la parole dans l’émission Rothen s’enflamme.

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Rothen s'enflamme
🗣💬 Bakary Cissé, porte-parole de la fédération sénégalaise de foot : "Le Sénégal est le pays qui dérange sur l'échiquier africain. Ils veulent nous égorger et nous enterrer ! Nous avons envie de présenter le trophée de la CAN au public du Stade de France."
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« Le Sénégal est le pays qui dérange sur l’échiquier africain. Ils veulent nous égorger et nous enterrer ! Nous avons envie de présenter le trophée de la CAN au public du Stade de France. C’est une décision surprenante, dénue de fondement et contraire au règlement. C’est cataclysmique ce qu’il se passe. On en veut à tout le système. J’ai honte aujourd’hui d’être Africain. », a ainsi lancé Bakary Cissé, porte-parole de la Fédération Sénégalaise de Football, à l’antenne de RMC Sport.

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