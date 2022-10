PSG : Neymar a la solution pour remporter la Ligue des champions

Alors qu'il vient d'entamer sa 6e campagne de Ligue des champions sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Neymar, 30 ans, semble avoir trouvé la solution pour offrir au club de la capitale sa première C1. Une compétition après laquelle le Qatar, arrivé à Paris en 2011, ne cesse de courir. Dans une interview donnée à son club, l'international brésilien a avancé le petit truc qui pourrait faire basculer le PSG dans une autre dimension et permettre à l'attaquant, à titre personnel, de décrocher une deuxième coupe aux grandes oreilles, après celle glanée en 2015, sous les couleurs du FC Barcelone.

«C'est un objectif cette année de gagner avec les deux équipes, tout gagner avec le Paris Saint-Germain et avec le Brésil. Nous avons une Coupe du Monde à venir et nous savons combien la Coupe du Monde est difficile. Et j'ai ce grand rêve de la gagner. Et la Champions League, que nous gagnerons bientôt, j'en suis sûr. La Champions League est une compétition très difficile, nous savons qu'il y a de grands joueurs, de grandes équipes, et il y a des moments dans les matches où il faut souffrir. Donc pour gagner, une équipe doit souffrir, apprendre à souffrir, souffrir de manière à ne pas encaisser de but, à ne pas donner d'espace à l'adversaire mais souffrir tout simplement pendant le match, je pense que c'est normal dans une compétition de si haut niveau. C'est donc bien que cela arrive maintenant car nous nous préparons pour les phases finales», s'est-il exprimé.