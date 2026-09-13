Le Borussia Mönchengladbach se sépare déjà de son entraîneur

La déroute de trop. Lanterne rouge de Bundesliga après la nouvelle claque reçue contre Fribourg (0-5) lors de la 3e journée, le Borussia Mönchengladbach a décidé de se séparer de son entraîneur Eugen Polanski (40 ans). «Malgré une bonne préparation d’avant-saison et des signes encourageants, l’équipe n’est pas parvenue à obtenir les résultats escomptés en Bundesliga», a déclaré Rouven Schröder, directeur sportif de Gladbach, dans un communiqué.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «nos récentes prestations nous ont finalement conduits à la conclusion qu’un changement s’imposait ; nous avons donc relevé Eugen de ses fonctions avec effet immédiat». Jan-Moritz Lichte (46 ans), ancien entraîneur de Mayence, assurera l’intérim à la tête de l’équipe.