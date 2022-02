Les folles révélations de Wayne Rooney sur Manchester United, le nouveau Barça fait rêver la Catalogne

La suite après cette publicité

Wayne Rooney enfonce Manchester United

En Angleterre, la légende des Red Devils Wayne Rooney fait la Une de plusieurs médias sportifs du pays ce lundi matin. «Pain Rooney» titre le Daily Mirror, «Maudit United» écrit le Daily Star, le coach de Derby County n'a pas hésité à appuyer sur les problèmes que doit gérer son ancien club. L’ex buteur anglais affirme que Manchester United est en déclin depuis plus d'une décennie, et insiste même sur le fait que c'est un «miracle» que le club ait remporté leur dernier titre de Premier League en 2013, car les problèmes étaient déjà là. Pour lui, c’est grâce aux talents individuels et notamment celui de Van Persie l’année du titre que United survivait.

Le nouveau Barça de Xavi fait parler en Catalogne

Avec ses nombreuses recrues hivernales, le FC Barcelone a affirmé son renouveau ce dimanche après-midi face à l'Atlético de Madrid avec une victoire 4-2. Ferran Torres, Adama Traoré et Daniel Alves étaient titulaires et le défi est donc réussi pour des Barcelonais séduisants collectivement et réalistes offensivement. «Renaissance» titre ce matin Mundo Deportivo, pour Sport «l’illusion revient». Le média est confiant pour le futur du club mais cette victoire cache un peu tous les problèmes qu’a eu le Barça cette saison. Ils espèrent qu’elles vont disparaître complètement. Avec ce succès, les Blaugranas sont à deux points du podium.

La Juventus tient déjà son attaque de choc

L'homme de ce dimanche soir en Italie, c'est Dusan Vlahovic. Pour son grand début avec la Juve, le Serbe n'a pas déçu. La recrue à 85 M€ a été décisive contre Vérone au bout de seulement 13 minutes de jeu. «Bravo Vlahovic» titre ce matin La Gazzetta Dello Sport. Pour la presse italienne, la Vieille Dame tient son attaque de choc. Denis Zakaria a lui aussi fait ses débuts sous les couleurs de la Juve et a marqué le second but du match scellant définitivement la victoire 2-0. Selon Tuttosport, la Juve relance complètement sa saison. Les médias italiens sont confiants pour l’avenir des Bianconeri, qui peuvent accrocher une place en Ligue des Champions.