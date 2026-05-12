Le Rayo lorgne Carles Martínez Novell

Qualifié pour la finale de la Ligue Europa Conférence après sa victoire contre Strasbourg, le Rayo Vallecano espère désormais s’offrir le scalp de Crystal Palace pour soulever le trophée. En attendant, le club espagnol semble, lui, déjà préparé la suite.

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Selon nos dernières informations, l’actuel coach des Madrilènes Íñigo Pérez, en fin de contrat en juin prochain, ne devrait pas rester. Dès lors, la direction du Rayo s’active pour trouver son digne successeur. Une short-list où figure notamment Carles Martínez Novell, entraîneur principal du Toulouse FC depuis juin 2023. Albert Celades, Francisco Rodriguez et Raul Gonzalez sont également ciblés.