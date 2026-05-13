Metz et Saint-Etienne sur une pépite algérienne

Le football algérien regorge souvent de pépites qu’il faut savoir dénicher. Et notamment au club du Paradou qui a déjà sorti par le passé Hicham Boudaoui, Ramy Bensebaïni ou encore Youcef Atal et Adel Boulbina. Une prochaine pépite pourrait bientôt sortir du club algérien prochainement. Il s’agit de l’attaquant Ben Ahmed Kohili.

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L’attaquant de 20 ans, auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 6 titularisations cette saison (10 matches), le jeune buteur algérien est dans le viseur de quelques clubs français. Selon nos informations, le joueur de 20 ans intéresse le FC Metz et Saint-Etienne. Ils pourraient passer à l’action durant le mercato estival pour un joueur estimé à 400 000 euros par Transfermarkt.