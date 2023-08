Real Madrid : Kylian Mbappé, et maintenant ?

La suite après cette publicité

Ce dimanche d’août plutôt paisible a rapidement accouché d’une des plus grosses infos de l’été… Kylian Mbappé est de retour dans le groupe parisien, comme dévoilé par le club de la capitale dans un communiqué officiel envoyé aux journalistes. Par la suite, nous vous avons également dévoilé en exclusivité que l’attaquant tricolore ouvre désormais la porte à une prolongation de contrat. Il serait ainsi prêt à rempiler pour une saison supplémentaire, convaincu par le bon mercato réalisé par sa direction et par le départ à venir de Neymar.

Forcément, une question se pose : et le Real Madrid dans tout ça ? Tout indique que les Madrilènes risquent encore de voir le Bondynois leur filer sous le nez, eux qui attendaient la fin du mois d’août pour se positionner sur ce dossier plutôt complexe. Que faire maintenant ? Tenter une offensive désespérée pour arracher Mbappé avant qu’il ne signe un nouveau contrat à Paris ? Se tourner vers un nouvel attaquant ? Se résigner et ne recruter personne ?

À lire

Le Bayern Munich confirme l’abandon des négociations avec Kepa

Ne pas recruter, l’option la plus probable

La version officielle semble pousser vers cette troisième option. A plusieurs reprises ces derniers jours, et bien avant ce retournement de situation, Carlo Ancelotti a répété que pour lui, le mercato était terminé. Bluff ou vérité ? Difficile de le savoir, bien sûr, mais les médias espagnols semblaient convaincus que pour les Merengues, c’était Mbappé ou personne. Si la piste menant au Bondynois s’envole, on imagine mal le Real Madrid réaliser une sorte de panic buy en allant chercher un autre attaquant, surtout que les quelques buteurs pistés en début de mercato comme Harry Kane ou Roberto Firmino ont déjà trouvé preneur.

La suite après cette publicité

Il faut aussi signaler que l’expérience du 4-4-2 losange avec Bellingham derrière un duo composé de Vinicius Junior et de Rodrygo Goes semble convaincre pleinement, avec Joselu en remplaçant de luxe. Un système qui a d’ailleurs plutôt bien fonctionné face à l’Athletic (victoire 2-0) samedi soir, et même si certains fans pensent que ce ne sera pas suffisant dans les grands duels européens, Ancelotti semble sûr de son coup. Et nul doute que si Mbappé ne prolonge son contrat que d’un an, on aura encore un feuilleton lié au Bondynois à l’été 2024…