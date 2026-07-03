Australie - Égypte : les compositions officielles

L’Australie affronte l’Égypte ce vendredi à 20h à Dallas, dans le cadre des 16èmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Les Socceroos s’articulent en 3-4-3 avec Beach dans les buts. La défense est composée de Circati, Souttar et Herrington. Bos, O’Neil, Irvine et Behich sont placés au milieu de terrain. Et enfin, Metcalfe, Irankunda et Volpato vont animer l’attaque australienne.

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Les Pharaons s’organisent en 4-2-3-1 avec Shobeir dans les cages. Hany, Rabia, Yasser Ibrahim et Hafez sont en défense. Fathi et Attia occupent l’entrejeu égyptien. Ashour, Salah et Zico vont épauler Omar Marmoush en attaque.

Les compositions

Australie :

Égypte :

Vendredi 3 juillet

Australie - Égypte (20h) sur beIN Sport 1 et M6

Argentine - Cap-Vert (0h) sur beIN Sport 1 et M6

Samedi 4 juillet