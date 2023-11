Rennes : Florian Maurice refuse de s’excuser pour le mercato

Treizième du classement de Ligue 1 avec un petit point d’avance sur le barragiste, le Stade Rennais a raté son début de saison. Et pour expliquer cette situation inquiétante, beaucoup ont pointé du doigt le choix de la jeunesse fait par le club lors du dernier mercato estival. Mis en cause, Florian Maurice n’a toutefois pas voulu s’excuser.

La suite après cette publicité

« Alors, mea culpa… Je ne vois pas de quoi je dois m’excuser aujourd’hui. Depuis quelques années, mon travail est lié au recrutement, dont je suis critiqué chaque année. On ne fait jamais 100% dans le recrutement. Aujourd’hui, on cible le recrutement mais quand il a été fait en début de saison - et il a été validé par tout le monde au sein du club -, je n’ai pas de souvenir qu’on se disait : « Le Fée pfff, Blas pfff… ». Malheureusement, la mayonnaise n’a pas encore pris. Laissez-moi encore penser qu’on a fait les choses de la meilleure manière possible », a-t-il déclaré sur RMC Sport