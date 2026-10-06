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Le président de Getafe confirme pour Dani Carvajal

Par Maxime Barbaud
1 min.
Daniel Carvajal @Maxppp

Sans club depuis son départ du Real Madrid en juin dernier, Dani Carvajal est sur le point de rejoindre Getafe. Le président du club de la banlieue madrilène l’a confirmé durant un entretien accordé à DAZN. « Il ne reste plus qu’à ce que la LaLiga et moi parvenions à un accord. Il (Carvajal) arrive cet après-midi » a déclaré Ángel Torres, affirmant même que le latéral a «déjà passé la visite médicale».

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Le joueur de 34 ans a fait de grosses concessions économiques pour venir, lui qui émargeait à environ 10 M€ à l’année au Real. L’accord doit donc entrer dans les clous du fair-play financier du championnat espagnol. Dans ce dossier, José Bordalás, l’entraîneur des Azulones, fut déterminant. Il souhaitait avoir un joueur de couloir en défense. Getafe est 11e de Liga après 7 journées.

Pub. le - MAJ le
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