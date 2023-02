PSG : quel Neymar face à l’OM ?

La suite après cette publicité

Vous voulez de l’action dans un Classique ? Appelez Neymar ! Le Brésilien est au cœur des débats à chaque participation, ou presque. Dès sa première saison sous les couleurs du PSG, il n’avait pas tenu les 90 minutes dans un Orange Vélodrome bouillant, et avait craqué face à Lucas Ocampos, récoltant un carton rouge. Il a aussi été expulsé au Parc des Princes en septembre 2020, dans un match resté dans les mémoires avec les accusations de racisme portées au défenseur espagnol de l’OM Alvaro Gonzalez.

Depuis, c’est plus calme, même si on se rappelle qu’au match aller en Ligue 1 cette saison, au Parc des Princes, Neymar a inscrit le seul but de la rencontre et a causé l’expulsion de Samuel Gigot pour un tacle spectaculaire. Il retrouvera probablement le défenseur marseillais ce soir pour le huitième de finale de la Coupe de France. Dans quel état d’esprit se trouvera le Brésilien ? Apaisé et heureux de retrouver les terrains après 2 matches sur le flanc ? Ou nerveux et prompt à se laisser dominer par ses sentiments ?

À lire

JT Foot Mercato : les terribles statistiques de l’OM contre le PSG en Coupe de France

Le terrible souvenir de 2018

Sans Mbappé, le PSG comptera sur Neymar pour redynamiser un secteur offensif trop dépendant des arabesques de ses artistes. Jusqu’à présent, sans l’attaquant français, Messi et Neymar ont gagné à 3 reprises, en 3 rencontres face à des adversaires plus faibles (Nantes, Clermont et Angers). Mais au-delà de la rencontre du soir, c’est surtout la suite de la saison du Brésilien qui peut se jouer. Une belle prestation, avec une grosse intensité face à un rival important, et sa confiance grimperait au meilleur moment à une semaine d’affronter le Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Par contre, une sale soirée ferait ressurgir les démons du passé. Comme en février 2018 où il avait été touché à la cheville contre l’OM et avait raté la double confrontation face au Real Madrid. Sa saison s’était même tout simplement arrêtée là. Lancer Neymar au Vélodrome à une semaine d’un match décisif en Ligue des Champions fera forcément frissonner les supporters parisiens au regard du lourd passif du Brésilien. De même que son attitude sera scrutée très vite pour savoir si ses nerfs tiendront le choc d’un tel match. Dans tous les cas, le PSG sait qu’une partie de sa saison se joue ce mercredi soir.