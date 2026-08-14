Menu Rechercher
Commenter 16
Liga

La Real Sociedad a déjà oublié Nayef Aguerd

Par Sasha Nahon
1 min.
Ladislav Krejčí @Maxppp

La Real Sociedad doit rapidement trouver une alternative à Nayef Aguerd. Alors que le retour du défenseur de l’OM semblait quasiment bouclé sous la forme d’un prêt de 3 millions d’euros assorti d’une option d’achat d’environ 17 millions, l’opération a finalement échoué à la dernière minute. Selon nos informations, une décision du Marocain de décliner la proposition après un échange avec Pellegrino Matarazzo, tandis que des sources proches du club basque font état de doutes apparus après une première partie de la visite médicale. À une semaine de la reprise du championnat et alors qu’elle n’a encore enregistré aucune recrue, la Real doit désormais accélérer sur d’autres dossiers.

La suite après cette publicité

Plusieurs défenseurs déjà étudiés pourraient ainsi revenir au premier plan. Selon Estadio Deportivo, Ladislav Krejčí reste l’une des pistes privilégiées, même si son prix avait jusqu’ici refroidi les dirigeants basques. Mohammed Salisu figure également parmi les solutions envisagées et un accord avait même été annoncé proche précédemment. Enfin, le Brésilien Jonathan Jesus, qui évolue à Cruzeiro, demeure suivi, malgré un profil différent puisqu’il n’est pas gaucher. L’urgence augmente pour la Real Sociedad, qui doit désormais trouver rapidement son défenseur central après l’échec inattendu du dossier Aguerd.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Sociedad
Ladislav Krejčí
Nayef Aguerd
Mohammed Salisu

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Sociedad Logo Real Sociedad
Ladislav Krejčí Ladislav Krejčí
Nayef Aguerd Nayef Aguerd
Mohammed Salisu Mohammed Salisu
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier