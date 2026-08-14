La Real Sociedad a déjà oublié Nayef Aguerd

La Real Sociedad doit rapidement trouver une alternative à Nayef Aguerd. Alors que le retour du défenseur de l’OM semblait quasiment bouclé sous la forme d’un prêt de 3 millions d’euros assorti d’une option d’achat d’environ 17 millions, l’opération a finalement échoué à la dernière minute. Selon nos informations, une décision du Marocain de décliner la proposition après un échange avec Pellegrino Matarazzo, tandis que des sources proches du club basque font état de doutes apparus après une première partie de la visite médicale. À une semaine de la reprise du championnat et alors qu’elle n’a encore enregistré aucune recrue, la Real doit désormais accélérer sur d’autres dossiers.

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Plusieurs défenseurs déjà étudiés pourraient ainsi revenir au premier plan. Selon Estadio Deportivo, Ladislav Krejčí reste l’une des pistes privilégiées, même si son prix avait jusqu’ici refroidi les dirigeants basques. Mohammed Salisu figure également parmi les solutions envisagées et un accord avait même été annoncé proche précédemment. Enfin, le Brésilien Jonathan Jesus, qui évolue à Cruzeiro, demeure suivi, malgré un profil différent puisqu’il n’est pas gaucher. L’urgence augmente pour la Real Sociedad, qui doit désormais trouver rapidement son défenseur central après l’échec inattendu du dossier Aguerd.