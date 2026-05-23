Serie A : l’Inter Milan termine la saison par un nul contre Bologne

Ce samedi, l’Inter Milan se déplaçait à Bologne pour le compte de la 38e et dernière journée de la saison en Serie A. Les Nerazzurri, champions d’Italie pour la 21e fois de leur histoire, étaient en pleine forme puisqu’ils n’avaient concédé aucun revers lors de leurs neuf dernières journées. De l’autre côté, les coéquipiers de Jonathan Rowe étaient 8es au classement et n’espéraient plus rien. Sans place qualificative pour la Coupe d’Europe, les locaux devaient simplement finir sur une bonne note. Et malgré la fatigue de la fin de saison, Bologne a entamé de la plus belle des manières face aux coéquipiers du premier buteur, Federico Dimarco (22e, 0-1).

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Quelques instants après l’ouverture du score, Federico Bernardeschi a égalisé (25e, 1-1), puis Tommaso Pobega a donné l’avantage aux siens avant la pause (42e, 2-1). Après les trois réalisations inscrites par des Italiens, un Polonais a offert le troisième but aux locaux avec un contre son camp de Piotr Zieliński (48e, 3-1). Ensuite, le jeune Pio Esposito a redonné de l’espoir aux Milanais (68e, 3-2) avant qu’Andy Diouf arrache un match nul inespéré (86e, 3-3). L’Inter conclut donc son exercice avec un nul de plus et 87 points, tandis que Bologne termine 8e.