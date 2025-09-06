La mise au point de Jean-Michel Aulas sur sa candidature à la mairie de Lyon

En passe de candidater à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas a assuré qu’il souhaitait conserver ses positions à la Fédération française de football. « J’ai posé les questions au directeur général (Jean-François Villotte) pour savoir s’il y avait des incompatibilités. Ce n’est pas le cas. Élu ou pas élu, je tiens à garder mes fonctions à la FFF, comme vice-président et avec la responsabilité du football féminin, que je ne vais pas la lâcher en plein redressement sur un programme de cinq ans », a tout d’abord reconnu l’ancien dirigeant de l’OL.

Et d’ajouter : « je vais prendre toutes les précautions pour me faire réexpliquer s’il devait y avoir des cas, dans l’exercice de la fonction, dans l’hypothèse où je suis élu, où il faudrait des précautions particulières auxquelles je n’aurais pas pensé. Mais dans les règlements, il n’y a aucune incompatibilité ». Pour conclure, JMA a également précisé ses intentions politiques : « j’ai signé des accords avec la plupart des partis qui vont du centre à la droite. Si je me présente, ce sera sans étiquette et en essayant de faire l’union de la gauche à la droite. Cela me paraît assez logique pour des municipales. Pour le moment, je ne suis toujours pas candidat, mais les choses se précisent ».