Chelsea : Mauricio Pochettino charge ses dirigeants

Lorsqu’une équipe est dans le dur, l’entraîneur est généralement l’homme pointé du doigt. À Chelsea, Mauricio Pochettino a fait les frais de cette expérience. L’entraîneur argentin, sur la sellette, impliqué dans la saison plus que délicate des Blues (9es de Premier League), amène également les dirigeants dans sa chute. L’ancien coach du Paris Saint-Germain aimerait être plus impliqué sur le choix des transferts, notamment en amenant des joueurs expérimentés, et explique que ses patrons ont leur part de responsabilité dans cet échec.

«Nous sommes tous responsables de cette situation et nous devons tous prouver que nous méritons d’être ici la saison prochaine. On dirait qu’il ne s’agit que de moi, pas de l’ensemble de l’organisation. Il ne devrait pas en être ainsi (…) Je n’ai pas les clés du club. Je ne prends pas toutes les décisions ici. Il faut que cela soit clair (…) Je ne peux pas souffrir pour des choses qui ne sont pas de mon ressort», a exprimé Pochettino. Le message est passé.