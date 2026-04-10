Bordeaux interdit de recrutement pour les 3 prochains mercatos !

Les temps sont toujours aussi durs pour les Girondins de Bordeaux. Relégué administrativement en National 2, le club au scapulaire tente de retrouver sa place au sein des hautes sphères du football français. Mais la route sera longue, d’autant que les hommes de Rio Mavuba voient la montée en National s’éloigner. Deuxième du classement, à six points de La Roche-sur-Yon, le FCGB a de fortes chances de repartir pour une saison en N2. Un coup dur que le club devra gérer sans pouvoir recruter.

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Sud-Ouest affirme que les Marine et Blanc figurent depuis le 27 mars dernier sur la liste de la FIFA des clubs interdits de recrutement. La situation est même très compliquée puisque cette interdiction vaut pour les trois prochains mercatos. L’origine de cette sanction est la plainte déposée par le club espagnol de Gijon, qui réclame 1,5 M€ à Bordeaux dans le cadre du transfert de Pedro Diaz en 2023. Une nouvelle affaire dans le jardin de Gérard Lopez, même si le club a fait savoir que des recours vont être lancés pour faire annuler cette décision.