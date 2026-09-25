Qualifications Euro Espoirs : décevants, les Bleuets se contentent du match nul en Islande

Les Bleuets marquent le pas dans leur course vers l’Euro. Après une première partie de qualifications quasiment parfaite (5 victoires, 1 match nul), les hommes de Gérald Baticle ont concédé le match nul ce vendredi en Islande (1-1), sans convaincre. Il faut toutefois leur accorder certaines circonstances atténuantes : ce déplacement n’avait rien d’une partie de plaisir dans le froid et le vent de Reykjavik, et sur une surface synthétique peu adaptée aux joueurs dont le jeu repose sur leurs appuis. Sans Guillaume Restes et Leny Yoro, appelés chez les A, ni Ismaëlo Ganiou et Darryl Bakola, laissés au repos, ou encore Tidiam Gomis, blessé (Eli-Junior Kroupi est, lui, blessé depuis le début de saison), les Bleuets avaient livré une première demi-heure laborieuse, pour ne pas dire franchement brouillonne.

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Le côté gauche français aura toutefois surnagé dans cette entame, avec un Christian Mawissa dominant, préféré à Methalie, et un Bahoya insaisissable et imprévisible. Le premier était à l’origine de l’ouverture du score tricolore, pas forcément méritée au regard des intentions des deux formations. Sa chevauchée de 40 mètres menait au but de Mathys Tel, attentif après un sauvetage sur sa ligne d’un défenseur islandais devant Mayulu (31e, 0-1). Les Français étaient proches de concéder l’égalisation dans la foulée, mais Jaouen était décisif devant Cosic (34e). Une alerte qui allait enfin réveiller les hommes de Gérald Baticle.

Les Bleuets devront sécuriser leur première place

Encore en retrait jusque-là, Bouabré commençait à se mettre en évidence, notamment avec un petit pont plein de malice après avoir reçu un taquet de son adversaire quelques secondes plus tôt. Nathan Zézé voyait, lui, sa frappe flirter avec le poteau islandais (37e). Mais comme en début de match, les Français attaquaient la seconde période sur la pointe des pieds. Ils étaient finalement sanctionnés par Daniel Tristan Gudjohnsen, fils de l’ancien attaquant du Barça. Il mystifiait Ewen Jaouen d’un coup franc sublime (52e, 1-1).

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On était plus proche du 2-1 que du 1-2, le bloc français laissait des boulevards, suffisamment pour convaincre Gérald Baticle d’intervenir avec trois changements d’un coup : Kévin Danois, Noé Lebreton et Ethan Mbappé, auteur de sa première apparition dans les sélections de jeunes tricolores. Mathys Tel voyait un penalty lui échapper (75e), puis manquait le cadre sur son coup de tête après un ballon déposé par Mayulu (80e). Au regard de la fébrilité du portier islandais, difficile de comprendre pourquoi les Français tentaient si peu leur chance de loin. Intéressant, Mbappé apportait de la variété par ses changements de rythme, ses centres et ses tentatives de combinaison, mais les Bleuets ne trouvaient pas la solution. Ils devront faire le job lors de leurs trois prochains matchs face à l’Estonie, le Luxembourg, et surtout la Suisse, principale menace pour la première place directement qualificative à l’Euro. La France compte 17 points, la Suisse en totalise 14 et est pour le moment barragiste.