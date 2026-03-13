Barça : Lamine Yamal saute le repas de l’équipe

Jeudi soir, Ronald Araujo a organisé un dîner pour tout l’effectif barcelonais ainsi que le staff, dans un prestigieux restaurant. L’occasion de fêter son 27e anniversaire, mais surtout une façon de se réunir et de se remobiliser avant les grosses échéances de cette fin de saison.

Et comme l’indique Mundo Deportivo, Lamine Yamal ne s’est pas rendu à ce repas, alors qu’il ne s’était pas entraîné dans la journée, ne se sentant pas bien. Contrairement à Marc-André ter Stegen qui, bien que prêté du côté de Girona, reste proche de l’effectif et a été invité par l’Uruguayen.