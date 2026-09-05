Ligue 1 : Nice tenu en échec par Le Mans, Brest s’impose au Havre

Après avoir disputé son premier match à domicile à huis clos contre Lorient, l’OGC Nice retrouvait ses supporters à l’occasion de la réception du Mans, dans une soirée également marquée par un hommage aux 86 victimes de l’attentat du 14 juillet 2016. Les Aiglons espéraient aussi retrouver une victoire à domicile en championnat qui leur échappe depuis leur succès contre Lille le 29 octobre 2025. Mais ce sont les Manceaux qui entraient le mieux dans la rencontre, plus présents dans les duels et dangereux dès leurs premières situations. Une entame récompensée à la 13e minute. Après une mauvaise relance niçoise et une récupération haute, Bourabaa héritait du ballon à l’entrée de la surface, prenait l’information et enroulait parfaitement sa frappe dans le petit filet de Yehvann Diouf pour inscrire son premier but professionnel (0-1). Nice affichait alors les mêmes difficultés que depuis le début de saison, avec beaucoup d’erreurs techniques et un bloc coupé en deux. Witsel passait néanmoins proche de l’égalisation sur corner, mais sa tête terminait juste au-dessus (28e). Face à des Manceaux qui cherchaient principalement à se projeter rapidement en transition, le Gym montait progressivement en puissance et s’installait enfin dans le camp adverse. Une amélioration récompensée juste avant la pause lorsque Wahi profitait d’une mauvaise lecture du gardien manceau pour lui subtiliser le ballon et conclure dans le but vide (1-1, 43e). L’attaquant ouvrait ainsi son compteur personnel et inscrivait également le premier but niçois de la saison.

La suite après cette publicité

Nice revenait avec un tout autre visage en seconde période, beaucoup plus agressif dans les duels et avec davantage de volonté pour se projeter vers l’avant. Mais Le Mans restait dangereux en transition et Gueye passait tout près de redonner l’avantage aux siens peu avant l’heure de jeu, sa tête frôlant le poteau de Diouf. La domination niçoise s’estompait progressivement et le gardien du Gym devait rester vigilant face aux nouvelles offensives mancelles. Les entrées d’Amoura et Hein redonnaient ensuite du dynamisme à l’attaque azuréenne. Coulibaly tentait sa chance de loin (77e), avant que Clauss ne tombe sur une grosse intervention du gardien sur le corner suivant. Wahi disposait à son tour d’une énorme opportunité mais croisait trop sa frappe lors de son face-à-face (82e). Et Nice pouvait finalement s’estimer heureux de conserver le point du nul : après avoir éliminé Diouf en toute fin de rencontre, Mafouta frappait dans le but vide mais trouvait le poteau. Score final 1-1. Toujours sans victoire après trois journées, le Gym compte deux points et pointe à la 15e place avant son déplacement à Auxerre. Le Mans possède également deux unités et occupe la 13e position avant de recevoir Lens.

Brest fait le break, Nice pousse sans trouver la faille

Au Havre, Brest arrivait avec deux matchs nuls en autant de journées, contre Le Mans puis Toulouse, tandis que le HAC ne comptait qu’un point après une défaite face à Monaco et un nul contre Lyon. Malgré une meilleure entame havraise, les Brestois frappaient les premiers. Lancé en contre, Ludovic Ajorque éliminait le gardien avant d’être fauché dans la surface. Kamory Doumbia transformait le penalty en prenant Lionel Mpasi à contre-pied (0-1, 12e), inscrivant déjà son troisième but en trois journées. Le Havre réagissait immédiatement par Samatta, dont la tête venait s’écraser sur la barre transversale. Brest devait ensuite composer avec la sortie sur blessure de Kenny Lala, remplacé par Luck Zogbé (21e), mais prenait progressivement le contrôle de la rencontre grâce à son pressing. Emmenés par un Ajorque particulièrement généreux dans ses efforts, les Bretons empêchaient les Havrais de ressortir proprement et dominaient les duels. Le HAC retrouvait un peu d’allant en fin de période, sans réellement parvenir à déséquilibrer le bloc brestois. Mama Baldé obligeait même Mpasi à intervenir, tandis qu’Ajorque manquait de peu le break avec un piqué juste au-dessus. Et les affaires havraises se compliquaient encore davantage dans le temps additionnel lorsque Mwanga était expulsé pour avoir annihilé une occasion de but. Brest regagnait ainsi les vestiaires avec un avantage mérité (0-1).

La suite après cette publicité

À onze contre dix, Brest reprenait de son côté exactement là où il s’était arrêté, avec un pressing intense et une nette maîtrise du milieu de terrain. Les Bretons ne tardaient d’ailleurs pas à faire le break. À l’origine d’une transition rapide, Doumbia décalait Mama Baldé sur la droite. Son centre traversait la surface après avoir été intelligemment laissé passer par Ajorque, permettant à Doumbia de conclure dans le but vide (0-2, 51e). Avec ce doublé, le milieu brestois portait son total à quatre réalisations. Il passait même proche du triplé quelques minutes plus tard (62e), tandis que Mboup voyait ensuite sa tentative sauvée alors que Mpasi était battu (65e). Longtemps inexistant offensivement, Le Havre retrouvait pourtant espoir grâce à Rayan Fofana, qui transformait un penalty en fin de rencontre (1-2, 79e). Le but changeait complètement la physionomie des dernières minutes : les Havrais retrouvaient de l’agressivité et jetaient leurs dernières forces vers l’avant, tandis que Brest disposait de plusieurs situations de contre sans parvenir à tuer définitivement la rencontre. Les Bretons tenaient malgré tout leur première victoire de la saison (1-2) et grimpent provisoirement à la quatrième place avant de recevoir Paris. Le Havre reste de son côté sans victoire à domicile et pointe à l’avant-dernière place avec un seul point avant son prochain rendez-vous face à Angers.

Les résultats du multiplex :