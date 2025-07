João Félix fracassé par un ancien coéquipier

Du haut de ses 25 ans, et après plusieurs échecs dans différents gros clubs européens, João Félix a rejoint Al-Nassr en Arabie saoudite. Un nouveau challenge pour le Portugais, que beaucoup qualifient déjà comme l’un des plus gros flops de l’histoire récente du football, lui qui avait coûté 127 millions d’euros à l’Atlético à l’été 2019. Son ancien coéquipier à Madrid Saúl Ñíguez s’est justement exprimé sur son cas.

« Il a toutes les qualités pour être un joueur incroyable, et quand lui a voulu l’être, il a été incroyable. Je l’ai vu à l’entraînement et je disais "ce gamin quand il veut, quel enfoiré, il peut faire ce qu’il veut". Il donnait l’impression de ne pas être costaud mais il est rapide, techniquement incroyable… Mais tout ça, ça ne suffit pas. Désolé, mais tu peux être aussi bon que tu veux, si tu ne travailles pas, si tu n’est pas dans le groupe, tu as beau avoir toute la qualité du monde… C’est un sport d’équipe », a indiqué l’ancien milieu de terrain sur la COPE, expliquant aussi avoir tenté de l’aider : « il disait oui à tout mais il n’écoutait pas, tu ne peux rien faire de plus. Tu ne peux pas obliger les gens quand ils ne veulent pas. Le talent sans travail ne sert à rien et c’est dommage car c’était un très très bon joueur ».