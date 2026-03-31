Barrages CdM 2026 : la Tchéquie se qualifie en battant le Danemark aux tirs au but !

Autre rencontre particulièrement alléchante de cette soirée de barrages européens : celle qui opposait la Tchéquie au Danemark. La bande de Pavel Sulc avait sorti l’Irlande aux tirs au but jeudi, alors que le Danemark avait roulé sur la Macédoine du Nord (4-0). Et justement, le Lyonnais mettait les siens dans la bonne direction très rapidement, avec un superbe but : une demi-volée lucarne opposée à la retombée d’un corner dégagé par la défense (1-0, 3e). Les Tchèques, avec un bon Provod notamment, avaient de nouvelles situations pour faire le break, mais peu à peu, ils commençaient à se replier, laissant le ballon à des Danois qui poussaient, mais étaient en manque d’idées, pas aidés par le bon bloc tchèque en face.

La suite après cette publicité

La deuxième période était d’ailleurs un monologue du Danemark balle au pied, mais la Tchéquie tenait bien et c’était une possession plutôt stérile pour Christian Eriksen - entré en deuxième période - et les siens. C’est donc sur coup de pied arrêté que l’ancien de l’OL, Joachim Andersen, allait égaliser. Il anticipait la sortie ratée de Kovar et expédiait le ballon au fond d’un bon coup de casque (1-1, 72e). Place aux prolongations donc, malgré quelques situations chaudes danoises sur la fin du match, et là, les Tchèques ont repris l’avantage. A la retombée d’un centre de Coufal, Krejci reprenait tant bien que mal, et sa frappe, déviée par un défenseur, finissait au fond (2-1, 100e). De quoi abattre le Danemark ? Pas du tout, et Kasper Hogh égalisait d’une belle tête, en tombant vers l’arrière, et le cuir frôlait le poteau avant de se loger au fond (2-2, 111e). Les Scandinaves continuaient d’attaquer pour obtenir le 2-3 mais se ravisaient un peu sur la fin des prolongations, ne voulant pas forcément commettre d’erreur fatale à quelques minutes du coup de sifflet final. Place aux tirs au but donc, et à ce jeu là, c’est la Tchéquie qui l’a emporté (3-2), puisqu’Hojlund, Dreyer et Jensen ont manqué leur tentative côté danois (3 ratés sur 4 !), alors que les locaux ont été plus adroits. Ils complèteront donc le groupe A avec l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et le Mexique.