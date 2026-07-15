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Coupe du Monde 2026 : l’Espagne désigne son adversaire favori pour la finale

Par Matthieu Margueritte
Lamine Yamal @Maxppp
France 0-2 Espagne
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L’Espagne s’est qualifiée pour la grande finale de la Coupe du Monde en battant facilement l’équipe de France (2-0). La Roja attend maintenant de savoir qui de l’Angleterre ou de l’Argentine elle affrontera le 19 juillet prochain à New York. Mais les Espagnols ont déjà un adversaire préféré.

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« J’ai hâte d’affronter l’Argentine en raison de l’amitié qui me lie à Lionel Scaloni, mais j’avais déjà prévenu que l’Angleterre était l’une des candidates les plus sérieuses pour la finale, et la voilà maintenant », a confié le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente en conférence de presse.

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