Les maillots de la France et de l'Angleterre pour l'Euro 2022 (F) sont connus

Nike a dévoilé ce mercredi les nouveaux maillots domicile et extérieur de l'équipe de France féminine et de la sélection anglaise. Deux kits entrant en scène pour l'Euro 2022.

L'Euro 2022, c'est pour bientôt. En attendant la Coupe du monde 2022 au Qatar, prévue du 21 novembre au 18 décembre prochains pour les hommes, les femmes s'apprêtent à disputer le championnat d'Europe des Nations de leur catégorie entre le 6 et le 31 juillet 2022, en Angleterre.

À un peu plus d'un mois du début de cet Euro très attendu par les amoureux du ballon rond, Nike a décidé de lancer, ce mercredi, les deux maillots domicile et extérieur de l'équipe de France et des Lionesses.

Un kit home osé pour les Bleues

Concernant la tunique domicile que porteront les joueuses de Corinne Diacre tout au long de l'Euro 2022 de l'autre côté de la Manche, le moins que l'on puisse dire, c'est que la marque à la virgule a tenté un pari osé, prenant le risque de diviser les fans de la France.

Nouveau maillot. Nouveau défi 🇫🇷#FiersdetreBleues

Ce maillot, à dominante bleu bien évidemment, comporte en effet des motifs à fleurs et baroques foncés, aussi bien sur la partie avant qu'à l'arrière. Le swoosh est brodé en blanc, tout comme le coq de l'équipe de France. À noter qu'une petite zone rouge entoure le col de ce maillot home, qui sera accompagné par un short blanc et des chaussettes rouges.

Plus classique pour l'extérieur

Pour ce qui est du kit away des Bleues, Nike et la FFF ont en revanche pris le parti de concevoir un vêtement plus traditionnel, qui ne manquera pas de faire plaisir aux puristes. Ce maillot se présente en blanc avec une bande rouge latérale, mais reste très épuré.

Le swoosh de Nike est là brodé en noir pour mieux ressortir alors que, fait notable, l'écusson de l'équipe de France arbore une couleur légèrement bronzée ou cuivrée. Wendy Renard, Marie-Antoinete Katoto et leurs partenaires, placées dans le groupe D de cet Euro, affronteront l'Italie (10 juillet), la Belgique (14 juillet) et l'Islande (18 juillet) en poules, jouant ces trois matchs à Rotherham.

Du blanc original pour le domicile des Anglaises

Place aux Lionnes désormais, pour qui Nike, équipementier officiel de la FA depuis 2013, a aussi voulu insérer une touche d'originalité. Le maillot home se compose d'un blanc traditionnel, mais cassé par une impression se répandant partout en surface et formant des motifs rappelant par moment des rayons de soleil. Première originalité, et pas des moindres, donc.

Standing shoulder to shoulder on our home turf.



This year means more.

To you.

To us.

To all of us.​



Standing shoulder to shoulder on our home turf.

This year means more.

To you.

To us.

To all of us.​

Our family 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 👊

Mais ce n'est pas la seule. Les deux logos présents, celui de Nike et de l'équipe nationale anglaise, sont brodés en turquoise et irisés. Autrement dit, ils présentent les couleurs de l'arc-en-ciel lorsqu'ils sont exposés à la lumière et qu'ils brillent. Une bande blanche et un col rond complètent ce maillot blanc, accompagné d'un short et de chaussettes de la même couleur.

Le rouge pour l'away

Enfin, le kit extérieur est lui rouge avec des touches de rouge foncé, comme sur le col et la bande sur le bas des manches. Une couleur que l'on retrouve sur l'écusson des Three Lionesses, qui est donc monochrome. Le swoosh de la marque américaine est lui fait de noir.

Là aussi, pas de mélange de couleurs puisque le short et les chaussettes que porteront les joueuses de Sarina Wiegman cet été et lors des qualifications pour la Coupe du monde 2023 sont également rouges. Pays hôte de l'Euro 2022, l'Angleterre sera opposée à l'Autriche (6 juillet, à Old Trafford), la Norvège (11 juillet, à Brighton) et l'Irlande du Nord (15 juillet, à Southampton) dans le groupe A.

Mais aussi les Pays-Bas...

Nike, qui équipe la sélection des Pays-Bas, en a également profité pour dévoiler les deux tuniques que porteront les Oranje cet été. Pas de grande surprise pour le premier maillot, entièrement orange et noir. Du grand classique donc. Même son de cloche pour le deuxième maillot, où le blanc domine mais est accompagné par des touches de rouge et de bleu.

