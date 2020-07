Real Madrid : Mariano Diaz donne de ses nouvelles

La nouvelle est tombée il y a quelques minutes. Dans un communiqué de presse, le Real Madrid a annoncé que Mariano Diaz a été testé positif au Covid-19. L'attaquant manquera donc le 1/8e de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City, lui qui n'a joué que 7 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

Dans une storie Instagram, le footballeur âgé de 26 ans a publié un message pour donner de ses nouvelles. «Bonjour tout le monde. J'apprécie beaucoup vos messages de soutien, je vais parfaitement bien grâce à Dieu. Ma famille et mon entourage sont aussi géniaux. Actuellement, je suis confiné à la maison, j'espère que tout reviendra à la normale et que je serai bientôt avec mes coéquipiers et l'équipe».