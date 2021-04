PSG : le Real Madrid n'aura pas de problèmes pour recruter Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

« Des transferts comme Haaland ou Mbappé ? Sans Super League, ce n’est pas possible. Dans la situation actuelle de pandémie, ça ne peut pas exister. Ni pour le Real Madrid, ni pour aucun club ». Dans une de ses nombreuses interviews accordées cette semaine, Florentino Pérez prévenait les fans de football à travers le monde, et plus particulièrement ceux du Real Madrid : la situation financière actuelle devrait nous offrir un mercato plutôt terne, sans transferts énormes à coups de centaines de millions d'euros.

Des déclarations qui ont beaucoup fait parler à Madrid, où on s'attendait à voir au moins un des deux joueurs cités, voire même les deux, débarquer au Santiago Bernabéu dès cet été. Mais comme nous l'apprend Le Parisien, le discours de Florentino Pérez n'était peut-être qu'un gros coup de bluff. Effectivement, selon le média, le Real Madrid a bien la possibilité de s'offrir le champion du monde tricolore.

L'argent, pas un problème

La direction du Real Madrid aurait déjà le feu vert de plusieurs banques, prêtes à financer l'opération car elles estiment que le club est solvable et qu'il pourra donc rembourser un prêt sans aucun souci. Les ventes de joueurs prévues, qui devraient rapporter entre 100 et 150 millions d'euros, vont aussi aider, en plus de ce crédit de 328 millions d'euros initialement prévu pour faire face aux trous causés par le virus dans lequel le champion d'Espagne n'est toujours pas aller piocher. Autant dire que l'argent ne sera pas un souci dans cette histoire.

Tout dépend donc du Paris Saint-Germain et du joueur, puisqu'en plus de la faisabilité certaine de l'opération, le journal nous apprend, sans trop de surprise, que Florentino Pérez est complètement fou du joueur et qu'il est conscient que son arrivée apportera un nouveau souffle sur le plan sportif, mais également médiatique et au niveau des sponsors. Quant à Zinedine Zidane, à qui on a prêté de nombreuses divergences avec son patron ces derniers mois, il est aussi sous le charme de son compatriote. La balle est donc dans le camp du joueur et de Nasser Al-Khelaïfi.