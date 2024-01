PSG : Marco Asensio fait forte impression

Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté Marco Asensio (28 ans). L’Espagnol, en fin de contrat au Real Madrid, a rejoint la capitale française pour donner un nouvel élan à sa carrière. Après des débuts mitigés, il a commencé à enchaîner les matches et les buts. Mais il a été stoppé en plein élan par une blessure.

La suite après cette publicité

Depuis son retour, Asensio (8 matches, 2 buts, 1 passe décisive) n’a plus été titularisé, soit 5 rencontres. Le positionnement de KM7 dans l’axe et la volonté de Luis Enrique de s’appuyer sur des ailiers rapides et percutants expliquent ceci. Mais d’après L’Equipe, Paris compte toujours sur l’ancien du Real Madrid. Un élément qui monte en puissance et qui est «de mieux en mieux» selon une source contactée par le quotidien sportif.