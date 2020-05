Le Barça a déjà trouvé son 4e défenseur

Depuis près d'une année maintenant, le FC Barcelone a des priorités claires sur le marché estival. Après avoir manqué Neymar (Paris Saint-Germain) et Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam et maintenant Juventus Turin), le Barça clamait haut et fort ses envies de recruter un défenseur central et un attaquant. Si les pistes au poste d'attaquant se sont multipliées (Lautaro Martinez, Neymar), en défense, cela a été plus compliqué (Laporte a un temps été évoqué).

Mais cela, c'était le plan initial. Ensuite est venue la crise du coronavirus et c'est peu dire que tout cela a changé les plans de nombreux clubs. Et c'est bien évidemment le cas de la formation blaugrana. Cette crise du Covid-19 entraînera, sans surprise, une crise financière et cela va toucher le monde du football qui devrait voir un marché estival assez atone avec peut-être moins de transferts et surtout moins de sommes folles.

Ainsi, le FC Barcelone a revu ses plans selon les informations de As. Si l'achat d'un attaquant n'est pas encore enterré même si les pistes semblent toutes plus compliquées les unes que les autres, celle du défenseur serait tombée aux oubliettes. Et cela pour deux raisons. La première, les Catalans n'auront pas les reins assez solides pour envisager une signature importante (De Ligt et Christensen sont cités). La seconde est que le staff est ravi des progrès d'un jeune.

Il s'agit de Ronald Araujo (né en 1999, sous contrat jusqu'en 2023) et qui dispose d'une taille assez conséquente (1,91 m). L'international uruguayen des moins de 21 ans a joué un match de Liga cette année (14 minutes) et a pris un carton rouge (contre le Séville FC au Camp Nou) et surtout il avait attiré l'oeil d'Ernesto Valverde la saison dernière. Comme Jean-Clair Todibo ne semble pas en route pour revenir en Catalogne, il se pourrait que le quatrième défenseur (derrière Lenglet, Piqué et Umtiti) soit lui. Finalement, l'herbe n'est peut-être pas toujours plus verte ailleurs.