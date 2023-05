Bayern Munich : deux clubs prestigieux s’offrent à Sadio Mané

La suite après cette publicité

Lorsqu’il a débarqué du côté du Bayern Munich pour moins de 33 millions d’euros en provenance de Liverpool, Sadio Mané semblait avoir fait un très bon choix. Avec le départ de Lewandowski direction Barcelone, les Bavarois cherchaient une nouvelle star en attaque. L’occasion pour la star sénégalaise d’être enfin placé au centre d’un projet là où il était un peu dans l’ombre du côté des Reds avec Mohamed Salah. Mais depuis, sa saison ressemble à un échec cuisant. Pourtant, tout avait bien commencé pour lui avec une victoire et un but lors de la finale de Supercoupe d’Allemagne face à Leipzig. S’en est suivi plusieurs buts en championnat mais rapidement, le cas de Sadio Mané a commencé à faire parler.

Utilisé dans un rôle d’attaquant de pointe par Julian Nagelsmann, Sadio Mané a vite montré ses limites dans un poste qu’il ne maîtrise pas vraiment. Et après des performances décevantes, l’international sénégalais a fini par disparaitre totalement en raison d’une blessure au genou qu’il lui a fait manquer la Coupe du Monde avec le Sénégal et le choc de Ligue des champions face au PSG. Et depuis son retour de blessures, rien ne va plus. Très peu utilisé par Thomas Tuchel, Sadio Mané a surtout fait parler de lui en dehors des terrains après sa bagarre avec Leroy Sané. L’ancien de Liverpool avait frappé son coéquipier et avait donc été sanctionné par son club d’une suspension et d’une grosse amende.

Depuis, la presse allemande explique que le Bayern Munich ne mise plus du tout sur Sadio Mané et espère s’en séparer cet été. Et si Thomas Tuchel a confié en conférence de presse apprécier le joueur, la tendance est bien à un départ pour l’ancien attaquant du FC Metz qui n’arrive plus à briller sur les terrains. Ce mercredi, le quotidien allemand BILD révèle d’ailleurs que les dirigeants bavarois espèrent rapidement trouver une porte de sortie pour Mané. Dans ce sens, deux clubs se sont déjà montrés intéressés. Et le premier se nomme… Chelsea.

Sans surprise, les dirigeants des Blues, qui dépensent sans compter (et sans succès pour l’instant), veulent relancer Mané et avoir enfin un attaquant efficace pour mener l’attaque la saison prochaine. Financièrement, le joueur sera forcément gagnant tout comme le Bayern Munich qui pourrait réussir à tirer un bon prix. Mais Chelsea, qui doit vendre d’abord, aura de la concurrence. En effet, BILD nous apprend que Naples est également sur le dossier. Un intérêt qui arrange bien le Bayern Munich qui veut proposer un échange avec… Victor Osimhen. Le prolifique buteur nigérian (21 buts en Serie A) est l’une des priorités du Bayern au poste de numéro 9 comme nous vous le révélions. Sadio Mané pourrait donc aider le club allemand à faire diminuer un peu le prix très élevé de l’ancien attaquant du LOSC. Mais reste à savoir si les futurs champions d’Italie arriveront à s’aligner sur les prétentions salariales de Mané.