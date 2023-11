C’était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Marcelo Gallardo est le nouvel entraîneur d’Al-Ittihad. Alors que Nuno Espirito Santo a été licencié alors qu’il était en froid avec plusieurs cadres dont Karim Benzema, l’Argentin était la cible prioritaire de la formation saoudienne pour prendre la relève du technicien portugais. Il était même tout proche de signer depuis plusieurs jours comme nous vous l’affirmions ici-même en exclusivité. Fort de ses 8 années d’un mandat fructueux à River Plate, Gallardo a souvent été associé à plusieurs formations de Ligue 1 ces dernières années dont l’OM, pas plus tard que l’été dernier.

Finalement, c’est à Djeddah que l’ancien milieu offensif va poser ses valises comme il l’avait laissé ouvertement annoncé un peu plus tôt ce samedi. C’est l’actuel sixième de Saudi Pro League qui a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Il est désormais lié à la bande de N’Golo Kanté pour un an et demi.