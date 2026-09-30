Le plan audacieux du nouveau propriétaire de Bordeaux pour relancer les Girondins

Arrivé à la tête du club en 2021 alors que la formation bordelaise évoluait encore en Ligue 1, Gérard Lopez aura passé cinq longues saisons en Gironde, menant l’un des plus grands fleurons du football français aux portes de la disparition. Selon les informations d’ICI Gironde et confirmé depuis par le club lui-même, le bras de fer a enfin pris fin dans la nuit de mardi à mercredi : l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois a vendu l’intégralité de ses parts au fonds d’investissement anglais Park Bench pour un euro symbolique. Grâce à cet accord signé in extremis avant la date limite fixée par le tribunal de commerce de Bordeaux, le club échappe au scénario catastrophe d’une liquidation judiciaire.

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Pour assainir la situation financière, les nouveaux propriétaires s’engagent à débourser au moins 18 millions d’euros à long terme. La dette globale, initialement estimée à 26 millions d’euros, repasse aux alentours de 13 millions d’euros grâce à un plan de continuation renégocié sur 12 ans, mais aussi via un abandon de 50 % des créances publiques de l’État (TVA sur 5 millions d’euros et URSSAF sur 4,2 millions d’euros) et des accords de règlement trouvés avec Fortress (1,5 million d’euros) ou l’ancien entraîneur Vladimir Petkovic (1,9 million d’euros).

Arnaud Cormier prend en main l’équipe première, Benoît Trémoulinas et deux anciens pros en approche

Avant de lancer officiellement les hostilités sur le terrain, le projet doit encore franchir deux ultimes étapes administratives obligatoires. La première concerne l’homologation formelle du nouveau plan de continuation par le tribunal de commerce. La seconde se jouera devant la commission régionale de contrôle des clubs de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine (LFNA) pour valider le budget de la saison 2026-2027. Dans la foulée, les 32 membres du comité directeur de la LFNA, présidée par François Grenet, entérineront l’engagement des Marine et Blanc en Régional 1 (poule B). Sauf improbable rebondissement, les Bordelais entameront leur championnat le dimanche 17 octobre à 15h sur la pelouse de la réserve de l’Aviron Bayonnais. Une nouvelle aventure particulièrement attendue par les supporters, quelques jours après un revers concédé face à Angoulême (N1) en Coupe de France.

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Le FC Girondins de Bordeaux annonce la signature d’un accord de cession entre la société de Gérard Lopez, actuelle propriétaire du club, et Park Bench.



Cette opération est conclue pour un euro symbolique avec reprise des dettes. Dans le cadre de la procédure légale de reprise,… pic.twitter.com/vSFaxEPOzE — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 30, 2026

Pour piloter ce vaste chantier de reconstruction sur un champ de ruines, Dominique Delport (futur président du club et représentant du fonds anglais) et Jérémy Green ont choisi de miser sur la continuité en maintenant deux hommes clés déjà en place. Le premier est Arnaud Saint-André, qui conserve son poste de directeur général. Le second n’est autre qu’Arnaud Cormier, à qui la nouvelle direction confie officiellement les clés de l’équipe première. Le technicien de 50 ans, jusqu’alors intérimaire depuis le départ de Rio Mavuba, va toutefois devoir composer avec un cadre réglementaire strict : son effectif ne pourra compter que cinq contrats fédéraux (alors que le club en recense encore treize actuellement) et seulement deux joueurs dits "mutés". Pour bâtir son ossature, l’entraîneur bordelais compte s’appuyer sur plusieurs éléments clés restés au club malgré la relégation administrative, à l’instar des défenseurs Ruben Droehnlé, Léo Jousselin, Najib Cissé et de l’attaquant Soufiane Bahassa, rapporte la radio locale.

Déterminée à décrocher une montée immédiate en National 2 dès cette saison, la nouvelle direction s’active pour densifier son groupe avant la reprise de la compétition. Et pour mener à bien cette opération commando, les Girondins vont pouvoir compter sur un renfort aussi inattendu que symbolique. Champion de France avec Bordeaux en 2009, Benoît Trémoulinas a directement contacté les nouveaux décideurs pour proposer ses services. À 40 ans, l’ancien latéral international français est prêt à rechausser les crampons pour aider son club de cœur… gratuitement ! En parallèle, les dirigeants bordelais sont en négociations très avancées pour boucler la venue de deux joueurs d’expérience rompus aux joutes professionnelles et actuellement sans club : l’attaquant belge Baptiste Guillaume (31 ans, qui a participé à la montée du Mans en L1) et le piston gauche Namakoro Diallo (30 ans, 24 matches de L3 avec QRM l’an passé). La première pierre de la reconstruction bordelaise est posée avec l’espoir de retrouver les hautes sphères du football français…