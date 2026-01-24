Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

OM : le groupe pour le choc face à Lens avec Nwaneri et Timber

Par Allan Brevi
1 min.
@OM
Marseille Lens
betclic
1 1.97 N 3.80 2 3.47 Bonus 100€

Marseille accueille Lens ce soir au Vélodrome pour un choc au sommet de Ligue 1. Après la défaite à domicile contre Liverpool en Ligue des Champions (0-3), les Olympiens doivent impérativement rebondir et ne pas laisser filer des points précieux face à RC Lens qui pointe devant au classement. Ce match s’annonce comme un véritable test pour l’équipe de Roberto De Zerbi, qui devra montrer toute sa solidité et son ambition sur le terrain après la déception en C1.

La suite après cette publicité
Olympique de Marseille
𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 🗒️ #OMRCL

Voici les 2️⃣2️⃣ protagonistes retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la réception du RC Lens ce soir ⚔️
Voir sur X

Pour l’occasion, l’entraîneur italien De Zerbi peut compter sur un groupe très complet, avec les deux recrues Timber et Nwaneri déjà intégrées. L’armada offensive est au complet : Greenwood, Aubameyang, Gouiri, Paixão et Traoré composeront l’attaque. Au milieu, Højbjerg est bien là et les jeunes Nadir et Bakola aussi. En défense, Aguerd fait son grand retour après la CAN 2025, accompagné de Pavard et Medina, tandis que Rulli est présent du côté des gardiens. Un effectif taillé pour répondre à l’exigence de ce match décisif.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Lens
Quinten Timber
Ethan Nwaneri

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Lens Logo Lens
Quinten Timber Quinten Timber
Ethan Nwaneri Ethan Nwaneri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier