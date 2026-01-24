OM : le groupe pour le choc face à Lens avec Nwaneri et Timber

Marseille accueille Lens ce soir au Vélodrome pour un choc au sommet de Ligue 1. Après la défaite à domicile contre Liverpool en Ligue des Champions (0-3), les Olympiens doivent impérativement rebondir et ne pas laisser filer des points précieux face à RC Lens qui pointe devant au classement. Ce match s’annonce comme un véritable test pour l’équipe de Roberto De Zerbi, qui devra montrer toute sa solidité et son ambition sur le terrain après la déception en C1.

Pour l’occasion, l’entraîneur italien De Zerbi peut compter sur un groupe très complet, avec les deux recrues Timber et Nwaneri déjà intégrées. L’armada offensive est au complet : Greenwood, Aubameyang, Gouiri, Paixão et Traoré composeront l’attaque. Au milieu, Højbjerg est bien là et les jeunes Nadir et Bakola aussi. En défense, Aguerd fait son grand retour après la CAN 2025, accompagné de Pavard et Medina, tandis que Rulli est présent du côté des gardiens. Un effectif taillé pour répondre à l’exigence de ce match décisif.