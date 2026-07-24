L’OL a bien tenté de faire revenir Endrick

Avant d’accélérer sur la piste Loïs Openda, l’Olympique Lyonnais a tenté un retour d’Endrick. Selon L’Équipe, les dirigeants lyonnais ont exploré la possibilité de récupérer une nouvelle fois l’attaquant brésilien, prêté la saison passée par le Real Madrid, en s’appuyant notamment sur les excellentes relations nouées entre le joueur et le directeur sportif Matthieu Louis-Jean. Une option qui n’a finalement pas abouti.

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Face à cet échec, l’OL s’est tourné vers d’autres profils et a fait de Loïs Openda sa priorité offensive. Le club rhodanien dispose déjà d’un accord avec l’international belge, désireux de rejoindre le projet lyonnais. Les discussions se poursuivent désormais avec la Juventus afin de trouver un terrain d’entente sur les modalités d’un prêt et la répartition du salaire. Mathys Tel et Arnaud Kalimuendo figurent également sur la short-list de Paulo Fonseca.