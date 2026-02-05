Les conseils de Kondogbia à Maupay avant de s’engager à Séville

Fraîchement arrivé au Séville FC en prêt avec option d’achat, Neal Maupay (29 ans) a retrouvé le sourire en Andalousie. Auteur d’une saison plus que délicate à l’Olympique de Marseille, en raison de son faible temps de jeu sous l’air De Zerbi, l’attaquant du club espagnol devait se relancer. L’actuel quinzième de Liga l’a accueilli durant la fenêtre hivernale avec de grandes ambitions. Celles-ci ont d’ailleurs porté ses fruits puisqu’il a marqué lors de sa première apparition face à Majorque le week-end dernier (4-1). Par ailleurs, le buteur tricolore aurait eu de précieux conseils avant de venir dans sa nouvelle formation, notamment grâce à l’aide de Geoffrey Kondogbia, passé lui-même par Séville entre 2012 et 2014.

La suite après cette publicité

« Je lui ai parlé, après les premières réunions avec le club, je voulais en savoir plus sur son expérience. Il m’a dit que c’était un grand club et une ville incroyable. Il m’a dit que je devais venir à 100%, j’étais déjà sûr de ma décision, mais cela a ajouté plus de sécurité. On m’a dit que des bonnes choses sur Sévile et je suis très content. Parler c’est bien, mais nous devons gagner des matchs et faire en sorte que la situation s’améliore » a-t-il déclaré dans ABC. Une prise de conscience et un second souffle qui vont donner de l’espoir à Maupay. A 29 ans, l’attaquant passé par la Premier League est donc en quête de nouvelles sensations sur les pelouses espagnoles, afin d’éviter la zone rouge dans cette deuxième partie de saison.