Benfica - Bayern : les compositions sont là

La troisième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions offre un duel entre Benfica et le Bayern Munich en tête du groupe E. A domicile, les Portugais optent pour un 3-4-3 habituel avec Odysseas Vlachodimos dans les buts. Lucas Veríssimo, Nicolas Otamendi et Jan Verthongen forment la défense tandis que André Almeida et Alejandro Grimaldo occupent les rôles de pistons. Julian Weigl et João Mário se retrouvent dans l'entrejeu. Devant, Darwin Núñez, Roman Yaremchuk et Rafa Silva constituent le trio offensif.

La suite après cette publicité

De son côté, le Bayern Munich s'articule en 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart. Devant lui, Benjamin Pavard, Niklas Süle, Dayot Upamecano et Lucas Hernández forment la défense. Joshua Kimmich et Marcel Sabitzer constituent le double pivot. Seul en pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Kingsley Coman, Thomas Müller et Leroy Sané.

Les compositions

Benfica : Vlachodimos - Veríssimo, Otamendi, Verthongen - André Almeida, Weigl, João Mário, Grimaldo - Darwin Núñez, Yaremchuk, Rafa Silva

Bayern : Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Lucas Hernández - Kimmich, Sabitzer - Coman, Müller, Sané - Lewandowski

Pour toute première inscription sur Unibet, profitez du bonus 150€ offerts avec le code FMUNI. Créez dès aujourd’hui votre compte Unibet et pariez sur les matchs de Ligue des Champions.