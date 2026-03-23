Vinicius Jr choque le Real Madrid, les grands projets du maire de Paris pour le PSG

Vinicius Junior met tout le monde d’accord

Le Real Madrid s’est imposé 3-2 contre l’Atlético au terme d’un derby très intense. Vinicius Junior a inscrit un doublé et la presse espagnole ne manque pas de souligner sa superbe prestation. Quelques jours après ses deux buts inscrits contre Manchester City, le Brésilien confirme sa grosse forme du moment et choque tout le monde au sein de la Casa Blanca. En l’absence de Kylian Mbappé, Vinicius Jr a confirmé qu’il pouvait être le vrai patron de ce Real Madrid. Marca souligne aussi la performance du numéro 7 madrilène, qui a été tout aussi efficace offensivement que défensivement, où il ne ménage pas ses efforts.

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Le dossier du Parc des Princes relancé

Le nouveau maire de Paris s’appelle Emmanuel Grégoire et cela change tout pour le club de la capitale. Comme le rappelle RMC, le dossier du Parc des Princes va vite revenir dans les discussions, et deux options existent : une "location fiducie" avec un contrat de longue durée, mais les dirigeants du PSG ne la valident pas. L’autre option, c’est la vente du Parc des Princes, mais avec un projet précis : celui de construire un espace sportif autour. On saura vite si le PSG et Emmanuel Grégoire s’entendent sur ce dossier très compliqué qu’est le Parc des Princes.

Tottenham est en grand danger

Igor Tudor pensait que la machine était lancée, il est tombé de haut hier. Tottenham a été balayé 3-0 à domicile par Nottingham Forest, une défaite qui fait mal puisque les Spurs n’ont plus qu’un point d’avance sur la zone rouge et West Ham. Morgan Gibbs White a inscrit le deuxième but de Forest hier, comme un symbole après son transfert avorté chez les Spurs l’été dernier.