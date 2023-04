Lens : Seko Fofana n’est pas insensible à l’intérêt du PSG

Régulièrement cité du côté du PSG l’été dernier, Seko Fofana avait finalement annoncé en grandes pompes sa prolongation à Lens en août. Un long feuilleton haletant, qui pourrait d’ailleurs vite revenir sur la table. Dans un entretien accordé au Parisien, en marge du déplacement des Artésiens dans la capitale samedi (21h00), le milieu de terrain de 27 ans a avoué avoir été flatté par l’intérêt du PSG.

«Qui ne serait pas flatté de jouer dans l’un des meilleurs clubs d’Europe ? C’est sûr que cela m’a déjà traversé l’esprit, a reconnu le natif de Paris. Mais le plus important c’est de bien finir la saison. Ces questions, je les aborderai tranquillement avec mon agent et le club, a-t-il rappelé. Peut-être que je suis encore ici pour longtemps, j’ai prolongé, je suis apaisé et en paix avec ma décision. (…) Certains me demandent de signer au PSG, ce sont des choses qui arrivent. Je suis originaire de la région, mais il n’y a aucune déception par rapport au fait de ne pas avoir rejoint le PSG. Je suis très content d’être à Lens et d’apporter à un club qui m’a tout donné. Je vais continuer à représenter Lens jusqu’à la fin et écrire l’histoire.»

