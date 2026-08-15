Mercato PSG : la pépite montpelliéraine Laciné Megnan-Pavé continue de bluffer tout son monde !

Il n’a que 16 ans, mais Laciné Megnan-Pavé est déjà en train de se faire une place dans le paysage de la Ligue 2. Annoncé par nos soins dans le viseur du Paris Saint-Germain, le jeune attaquant de Montpellier continue, en effet, d’impressionner sur le terrain. Après avoir marqué pour ses débuts professionnels contre Dijon, il s’est mué, ce vendredi soir à Nancy, en passeur décisif pour sa première titularisation en Ligue 2. Une nouvelle démonstration de précocité qui ne risque pas de calmer les ardeurs parisiennes.

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Des débuts canons en L2

Entré en jeu à la 85e minute contre Dijon lors de la première journée de Ligue 2, le jeune Montpelliérain n’avait eu besoin que de cinq minutes pour trouver le chemin des filets. Un but d’abord attribué à son coéquipier Yaël Mouanga avant que la commission des compétitions de la LFP ne rende finalement la réalisation au jeune attaquant. À 16 ans et 154 jours, il devenait ainsi le plus jeune buteur de l’histoire du MHSC.

Une semaine plus tard, Zoumana Camara lui offrait donc une première titularisation en Ligue 2. Et Megnan-Pavé n’a visiblement pas été impressionné par le changement de décor. À Nancy, il a encore été décisif, cette fois dans un autre registre. Sur une contre-attaque menée par le jeune attaquant, Montpellier a fait la différence grâce à Yanis Issoufou à la 72e minute. Une passe décisive pour le natif de 2010, qui affiche donc déjà un but et une passe décisive après ses deux premières apparitions en championnat.

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Outre ce début de saison XXL, le plus impressionnant reste peut-être la vitesse à laquelle il semble assimiler chaque nouveau niveau. Il y a encore quelques mois, Megnan-Pavé évoluait avec les catégories de jeunes de Montpellier. Il avait néanmoins déjà été régulièrement surclassé et s’était illustré avec les U19, avec notamment sept buts en dix-sept rencontres la saison passée. Il avait également été décisif en finale de la Coupe Gambardella contre le PSG, en délivrant une passe décisive malgré la défaite montpelliéraine.

Montpellier ne compte pas se laisser faire

Une progression express qui permet finalement de comprendre l’intérêt des doubles champions d’Europe en titre. Dans ce dossier, le PSG a d’ailleurs décidé de passer à l’action, mais bute, à l’heure où nous écrivons ces lignes, sur la résistance du MHSC qui n’a aucune intention de céder sa pépite. Récemment, Laurent Nicollin a clairement fermé la porte à un départ facile et entend profiter du phénomène Megnan-Pavé pour accompagner la remontée du club vers la Ligue 1. Le président montpelliérain n’excluant toutefois pas totalement une vente si une proposition jugée irrésistible venait à arriver.

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Buteur pour sa première apparition, passeur décisif pour sa première titularisation, Megnan-Pavé justifie, quoi qu’il en soit, les convoitises à son sujet (Arsenal et Manchester United sont également à l’affût). De son côté, le MHSC réclamerait 15 millions d’euros pour envisager un départ. Une chose est certaine : à seulement 16 ans, le natif de Montpellier - qui a déjà trouvé un accord avec le club de la capitale autour d’un contrat de cinq ans - n’a déjà plus grand-chose d’un simple espoir.