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Coupe du Monde 2026 : la grosse colère d’Habib Diarra après l’élimination du Sénégal

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Belgique 3-2 Sénégal
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C’est une terrible désillusion. Alors que le Sénégal menait 2-0 à la 86e minute de son match face à la Belgique, il a finalement craqué en encaissant deux buts en fin de match. En prolongations, une faute de Lamine Camara a condamné définitivement les Lions puisque Tielemans a donné la victoire à son équipe. Une défaite renversante pour le Sénagal qu’Habib Diarra, premier buteur sénégalais, n’a pas du tout digéré.

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«On est déçus car on avait fait une bonne première mi-temps. Mais ça n’a pas suffi. Le football, c’est ça. Les matches durent 90 minutes. On est déçus, abattus même. C’est très dur. Les changements ? Je ne peux rien dire sur ça. Mais quand on est sur le terrain, on doit se sacrifier. Ce n’est pas ce qu’on a fait là sur le terrain. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes vraiment. Il ne faut pas parler de l’arbitrage, je ne préfère pas.»

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