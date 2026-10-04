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UEFA Nations League

Norvège : Kristoffer Ajer s’offre un but sublime contre le Portugal

Par Sasha Nahon
1 min.
Kristoffer Ajer @Maxppp
Portugal 1-1 Norvège

Kristoffer Ajer a signé l’un des gestes de la soirée pour permettre à la Norvège d’ouvrir le score face au Portugal, lors de cette 4e journée de Ligue des Nations. Sur un long coup franc frappé depuis le milieu de terrain, le défenseur central a été trouvé au second poteau. Après un contrôle tranquille, il a parfaitement enchaîné avec une demi-volée venue se loger dans la lucarne de Diogo Costa. Une réalisation magnifique qui a permis aux Norvégiens de prendre l’avantage contre le cours du jeu à la 36e minute.

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Ajer inscrit ainsi le troisième but de sa carrière sous le maillot de la Norvège. Mais l’avantage norvégien n’aura tenu que deux minutes : João Cancelo a rapidement égalisé pour le Portugal et remis les deux sélections à hauteur. Après avoir longtemps dominé sans parvenir à concrétiser, les Portugais ont donc immédiatement réagi à l’ouverture du score adverse.

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