Norvège : Kristoffer Ajer s’offre un but sublime contre le Portugal
Kristoffer Ajer a signé l’un des gestes de la soirée pour permettre à la Norvège d’ouvrir le score face au Portugal, lors de cette 4e journée de Ligue des Nations. Sur un long coup franc frappé depuis le milieu de terrain, le défenseur central a été trouvé au second poteau. Après un contrôle tranquille, il a parfaitement enchaîné avec une demi-volée venue se loger dans la lucarne de Diogo Costa. Une réalisation magnifique qui a permis aux Norvégiens de prendre l’avantage contre le cours du jeu à la 36e minute.
OHLALALA QUEL BUT ! Kristoffer Ajer permet à la Norvège de prendre les devants contre le Portugal, et de quelle manière ! #lequipeFOOT Suivez le match en direct ➡️ https://t.co/tOsDP3eYrY https://t.co/alCfgdjLOj— L’Équipe (@lequipe) October 4, 2026
Ajer inscrit ainsi le troisième but de sa carrière sous le maillot de la Norvège. Mais l’avantage norvégien n’aura tenu que deux minutes : João Cancelo a rapidement égalisé pour le Portugal et remis les deux sélections à hauteur. Après avoir longtemps dominé sans parvenir à concrétiser, les Portugais ont donc immédiatement réagi à l’ouverture du score adverse.
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