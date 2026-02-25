Menu Rechercher
Commenter
SPL

Al-Hilal : coup dur pour Karim Benzema

Par Aurélien Macedo
1 min.
Karim Benzema à Al-Hilal @Maxppp

Arrivé cet hiver du côté d’Al-Hilal en provenance d’Al-Ittihad, Karim Benzema a connu des débuts rêvés. L’attaquant français de 38 ans compte déjà 3 buts en 3 matches sous ses nouvelles couleurs. Absent ce mardi lors du match nul 1-1 contre Al-Taawoun, le Ballon d’Or 2022 va encore être absent un petit moment.

La suite après cette publicité
نادي الهلال السعودي
🔹 التحديثات الطبية
Voir sur X

En effet, son club a confirmé qu’il sera absent au minimum 10 à 15 jours en raison d’une blessure aux adducteurs. Ainsi, il manquera le match de ce vendredi contre Al-Shabab et le 8e de finale aller de Ligue des Champions asiatique contre Al-Sadd mardi prochain. Pour les rencontres contre Al-Najma (6 mars) et le retour contre Al-Sadd (10 mars), il est incertain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Al Hilal
Karim Benzema

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Al Hilal Logo Al Hilal
Karim Benzema Karim Benzema
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier