Al-Hilal : coup dur pour Karim Benzema

Arrivé cet hiver du côté d’Al-Hilal en provenance d’Al-Ittihad, Karim Benzema a connu des débuts rêvés. L’attaquant français de 38 ans compte déjà 3 buts en 3 matches sous ses nouvelles couleurs. Absent ce mardi lors du match nul 1-1 contre Al-Taawoun, le Ballon d’Or 2022 va encore être absent un petit moment.

En effet, son club a confirmé qu’il sera absent au minimum 10 à 15 jours en raison d’une blessure aux adducteurs. Ainsi, il manquera le match de ce vendredi contre Al-Shabab et le 8e de finale aller de Ligue des Champions asiatique contre Al-Sadd mardi prochain. Pour les rencontres contre Al-Najma (6 mars) et le retour contre Al-Sadd (10 mars), il est incertain.